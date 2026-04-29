Tre temi concreti | l' appello della Cellula Coscioni ai candidati sindaco e consiglieri

La Cellula Coscioni di Lecco ha inviato un appello a tutti i candidati e candidate alle prossime elezioni amministrative, chiedendo loro di rispondere su tre temi specifici. Nell'invito, si richiede di esprimersi pubblicamente e di assumere impegni concreti che possano essere verificati successivamente. L’obiettivo è coinvolgere direttamente i candidati in questioni di interesse pubblico, con risposte chiare e trasparenti.

La Cellula Coscioni Lecco ha inviato a tutti i candidati e le candidate alla carica di sindaco e consigliere comunale alle prossime elezioni amministrative di Lecco un appello pubblico, chiedendo di esprimersi su tre temi concreti e di assumere impegni verificabili davanti ai cittadini.I temi al.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Dieci candidati sindaco e quasi 240 aspiranti consiglieri per tre comuniCivita Castellana, Blera e Bomarzo si preparano al voto amministrativo del 24 e 25 maggio con numeri importanti: dieci candidati sindaco (di cui due... Porto Torres, appello di Confcommercio ai candidati sindacoPorto Torres chiede un piano economico ai candidati: sicurezza, mare e ruolo del porto al centro dell'appello di Confcommercio Confcommercio Porto... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Tre temi concreti: l'appello della Cellula Coscioni ai candidati sindaco e consiglieri; Appello della Cellula Coscioni ai candidati di Lecco: Impegni concreti su diritti e accessibilità.