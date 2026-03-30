Sap un cocktail di soluzioni intelligenti per Campari Group

Campari Group ha completato con successo l'implementazione delle soluzioni SAP Cloud ERP private. L'azienda ha raggiunto questa tappa nel processo di trasformazione digitale, secondo quanto annunciato da SAP. La notizia riguarda l'adozione di un nuovo sistema di gestione aziendale basato su tecnologie cloud. L'operazione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale di SAP.

(Adnkronos) – Sap annuncia che Campari Group ha completato con successo il go-live delle soluzioni Sap Cloud Erp private, segnando una tappa fondamentale nel suo percorso di trasformazione digitale. Con sede a Milano, Campari Group è un leader globale nel settore degli spirit. Con un portafoglio di oltre 50 brand premium, tra cui Aperol, Campari,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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