Un nuovo locale si apre nel centro città, con un’atmosfera intima e un arredamento che richiama gli stili retrò. L’ambiente è caratterizzato da un’illuminazione soffusa e un bancone ampio, pronto ad accogliere i clienti. La porta in vetro si apre nel primo pomeriggio, segnando l’inizio di una giornata dedicata alla preparazione di cocktail, con il bartender impegnato a creare drink ispirati al Rinascimento.

Apriamo la porta in vetro, l’ora è ancora pomeridiana, i clienti devono arrivare. Atmosfera soffusa, pochi lampadari di un’eleganza retrò, non troppi tavolini, un ampio bancone. Un locale raccolto, dove si va non solo per bere e mangiare, ma dove la conversazione, anche col bartender, è stimolata dal bancone stesso a cui ci si può sedere, oggi caratteristica rara. Ci accoglie Nicola Righi, 36 anni, il proprietario. Ha aperto da poco, la sua è una sfida imprenditoriale per una realtà come Urbino, ma di primo acchito ci pare che le carte in regola per vincerla le abbia. Del resto l’esperienza non gli manca: "Questo è il mio ventesimo anno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Rinascimento arriva dentro un cocktail. Nicola Righi, bartender, conquista la città

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