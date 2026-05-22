Umbria muore schiacciato dal trattore

Nel tardo pomeriggio di giovedì 21 maggio si è verificato un incidente mortale in un uliveto situato nel territorio di Ferentillo, in Umbria. Un uomo di 93 anni è rimasto schiacciato dal trattore mentre era al lavoro sul terreno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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Drammatico incidente intorno alle 20 di giovedì 21 maggio a Ferentillo. Un uomo di 93 anni è morto schiacciato sotto al trattore che stava guidando in un uliveto. Sul posto carabinieri, 118 e vigili del fuoco. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Perugia. SantEnea, sessantenne muore schiacciato dal trattore in oliveto Sullo stesso argomento Tragedia a Bucchianico, muore schiacciato dal trattoreTragedia nel pomeriggio di oggi a Bucchianico, dove un uomo ha perso la vita in un incidente. Tragedia a Itri: un uomo muore schiacciato dal suo trattoreTragedia a Itri, dove nel pomeriggio di sabato 18 aprile, un uomo ha perso la vita in un incidente avvenuto nelle campagne, tra le località... Ferentillo, ex assessore a 93 anni muore dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava guidandoUn uomo di 93 anni, Bernardino Romanelli, è morto dopo essere schiacciato dal trattore che guidava e che si è ribaltato mentre potava gli ulivi, Il grave incidente ... ilmessaggero.it Si ribalta col trattore, tragedia in un uliveto: muore a 90 anni schiacciato mezzo che stava conducendoFerentillo (Terni), 21 maggio 2026 – Grave incidente nella serata di oggi, 21 maggio, nel comune di Ferentillo, dove un uomo ultra novantenne ha perso la vita dopo il ribaltamento del trattore agricol ... lanazione.it