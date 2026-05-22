Umbria muore schiacciato dal trattore
Nel tardo pomeriggio di giovedì 21 maggio si è verificato un incidente mortale in un uliveto situato nel territorio di Ferentillo, in Umbria. Un uomo di 93 anni è rimasto schiacciato dal trattore mentre era al lavoro sul terreno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Drammatico incidente intorno alle 20 di giovedì 21 maggio a Ferentillo. Un uomo di 93 anni è morto schiacciato sotto al trattore che stava guidando in un uliveto. Sul posto carabinieri, 118 e vigili del fuoco. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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Muore schiacciato dal trattore in un uliveto. Inutili i soccorsi http://ow.ly/YH1y106yMKS #tuttoggi #Cronaca #Terni #carabinieri #evidenza #ferentillo #terni #trattore #vigilidelfuoco facebook
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