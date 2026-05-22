Ultimo re di Napoli una mostra e un certamen per ricordarlo

La Fondazione il Giglio ets ha organizzato due eventi per ricordare Francesco II di Borbone, l'ultimo re delle Due Sicilie. Una mostra con documenti inediti sarà allestita al Museo di Napoli – Collezione Bonelli, mentre nelle scuole superiori si svolgerà un certamen dedicato al sovrano. La premiazione del concorso si terrà nelle prossime settimane, coinvolgendo gli studenti in un'iniziativa che mira a mantenere vivo il ricordo di questa figura storica.

La premiazione del Certamen promosso nelle scuole secondarie superiori e una mostra con documenti inediti al Museo di Napoli – Collezione Bonelli sono le due iniziative promosse dalla Fondazione il Giglio ets per ricordare Francesco II di Borbone, ultimo re delle Due Sicilie.Il CertamenMartedì 26. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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