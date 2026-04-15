Al Liceo Mercalli di Napoli il 13° Certamen Nazionale di Matematica dedicato a Renato Caccioppoli

Il 13° Certamen Nazionale di Matematica si è svolto presso il Liceo Mercalli di Napoli, con la partecipazione di sessanta studenti provenienti da diverse regioni italiane. L'evento ha previsto una prova di livello universitario, coinvolgendo giovani che si sono sfidati nell'affascinante mondo dei numeri. La giornata è stata interamente dedicata alla matematica, con un'attenzione speciale al ricordo di Renato Caccioppoli.

Sessanta giovani eccellenze provenienti da ogni regione d'Italia, una sfida di livello universitario e un'intera giornata dedicata al fascino immortale dei numeri. Al Liceo Scientifico Statale “Mercalli” di Napoli si svolgerà venerdì prossimo 17 aprile, la tredicesima edizione del prestigioso.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Grande successo per il Certamen Ciceronianum Normanno al Liceo “Domenico Cirillo” di AversaTempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa con grande partecipazione e profondo coinvolgimento la cerimonia di premiazione del Certamen Ciceronianum... Scafati, Santocchio (FdI): “Più sicurezza vicino al liceo Caccioppoli, basta pericoli in strada”Torna al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale a Scafati, dove crescono le preoccupazioni dei residenti per la pericolosità... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Mercalli di Napoli vince 'Licei in vasca' di pallanuoto; Licei in vasca, il Mercalli vince il torneo delle scuole: battuto 17-11 il Mazzini; Napoli, finali di Licei in vasca il 13 aprile alla Piscina Scandone: scontro Mazzini-Mercalli per il titolo. La matematica non è solo una scienza, è un’arte della menteSessanta giovani eccellenze provenienti da ogni regione d'Italia, una sfida di livello universitario e un'intera giornata dedicata al fascino immortale dei ... napolivillage.com Licei in vasca, il Mercalli vince il torneo delle scuole: battuto 17-11 il MazziniIl Liceo Scientifico Mercalli di Napoli è il vincitore della terza edizione di Licei in vasca, torneo di pallanuoto ... msn.com