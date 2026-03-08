L’8 marzo della Difesa | le donne in divisa sono una risorsa strategica E ora c’è anche un premio a ricordarlo

In occasione dell’8 marzo, il ministero della Difesa ha organizzato la prima edizione del Premio Eccellenza Donne nella Difesa, con l’obiettivo di riconoscere il ruolo delle donne in divisa. L’iniziativa è stata promossa dal sottosegretario Isabella Rauti e coinvolge sia le forze armate che l’amministrazione civile. La cerimonia ha sottolineato l’importanza del contributo femminile in questo settore.

In vista della Giornata internazionale della donna, il ministero della Difesa ha celebrato la prima edizione del Premio Eccellenza Donne nella Difesa, promosso dal sottosegretario Isabella Rauti per valorizzare il contributo femminile nelle Forze Armate e nell'amministrazione civile della Difesa. Un'iniziativa che racconta un cambiamento ormai consolidato. A oltre vent'anni dall'ingresso delle donne nelle carriere militari, oggi sono più di 25 mila le militari in servizio nelle Forze Armate italiane, circa il 9% del personale complessivo, con una presenza sempre più significativa nei reparti operativi, nelle missioni internazionali e nei ruoli di responsabilità.