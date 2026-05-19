Bergamo 14 Comuni vanno al voto | ultima settimana di campagna elettorale - La mappa

A Bergamo e nei suoi comuni si conclude in questi giorni la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative. Sono 14 i comuni coinvolti, con circa 37 mila elettori chiamati alle urne per scegliere i nuovi sindaci. Tra i 28 candidati, soltanto due sono donne. La giornata di voto rappresenta l’ultimo step prima dello scrutinio, che si svolgerà nei prossimi giorni. La partecipazione degli elettori e la presenza femminile tra i candidati sono alcuni degli aspetti che caratterizzano questa tornata elettorale.

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ELEZIONI AMMINISTRATIVE. Chiamati alle urne 37mila elettori. Solo due le donne tra i 28 candidati sindaco. La mappa con i candidati e tutte le informazioni sulle liste. Tutti sotto i novemila abitanti, sono 14 i Comuni bergamaschi che si preparano al voto di domenica 24 e lunedì 25. Una tornata elettorale che si definirebbe «leggera», con 37mila elettori chiamati alle urne su una popolazione di 42mila residenti. Tra i Comuni più significativi per la lettura politica di questa tornata si trova probabilmente Cene. Il paese di 4.042 abitanti fu il primo in Italia, nel 1990, a eleggere un sindaco leghista. Il Carroccio governa da 36 anni e stavolta scende in campo con Gaia Anselmi, 40 anni, alla guida della lista «Direzione Cene». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, 14 Comuni vanno al voto: ultima settimana di campagna elettorale - La mappa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bergamo, il ricordo delle vittime del Covid Sullo stesso argomento Ultima settimana di campagna elettorale prima del voto: alle 18 il confronto dei candidati a sindacoCinque giorni di campagna elettorale, poi il sabato del silenzio e finalmente domenica 24 maggio alle 7 si apriranno le urne. Leggi anche: Voto, le liste dei 14 Comuni: sono 28 i candidati sindaci - La mappa Bergamo, 14 Comuni vanno al voto: ultima settimana di campagna elettorale - La mappaChiamati alle urne 37mila elettori. Solo due le donne tra i 28 candidati sindaco. La mappa con i candidati e tutte le informazioni sulle liste. ecodibergamo.it Treni e pedaggi: le agevolazioni per chi si sposta per votareE a proposito di voli aerei, Ita Airways applicherà sconti fino a un massimo di 40 euro per i voli nazionali: al momento del check-in e/o dell’imbarco sarà necessario esibire la tessera elettorale. ecodibergamo.it