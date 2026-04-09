Dopo quattro anni dall’ultima uscita discografica, Baltimora è tornato con il singolo “Dove Andare”. In un’intervista, ha spiegato di aver vinto X Factor senza sentirsi preparato né emotivamente né mentalmente a gestire il successo e ha raccontato come la psicoterapia abbia influenzato il suo modo di affrontare le relazioni. Ha inoltre sottolineato il desiderio di prendersi una pausa per dedicarsi a sé stesso.

Ha “desiderato fortemente questa pausa per” sé stesso e, dopo quattro anni dalla sua ultima pubblicazione discografica, Baltimora è tornato con “ Dove Andare”. L’artista marchigiano, dopo aver vinto X Factor 2021 a soli 20 anni, ha fatto una scelta del tutto anticonformista, a tratti punk. Si è visto arrivare addosso popolarità e successo ma, al posto di prendere, metaforicamente, la tavola da surf e cavalcarla, ha deciso di fare un passo indietro, perché “non ero né emotivamente, né mentalmente pronto a farlo”. Ad oggi Baltimora ha pubblicato un solo disco, “ Marecittà”. Ma dopo un trasferimento a Milano, un altalenante periodo da autore ed... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho vinto X Factor ma non ero né emotivamente, né mentalmente pronto a cavalcare il successo. La psicoterapia ha cambiato l’approccio alle mie relazioni”: parla Baltimora

“Ho avuto 3mila donne. Mai tradito, ho solo cambiato spesso. Vallettopoli? Ne uscimmo puliti, ma Gigi Sabani ha somatizzato in maniera negativa”: così Valerio MerolaIl conduttore si racconta: dalla passione per la cucina alle 3mila donne, fino al dramma di Vallettopoli che colpì duramente Gigi Sabani “Ricette...

Bill Gates: «Sì, frequentavo Jeffrey Epstein, e me ne scuso, ma non ho fatto nulla di illecito. Ho avuto due relazioni extraconiugali»A riportare il contenuto del suo intervento è stato The Wall Street Journal, che cita la registrazione audio dell’incontro.

Temi più discussi: X Factor è stato uno stress test importante. Non è il massimo dell'espressione creativa, ma ci si avvicina. Ho avuto paura di vivere una relazione dove non si succhia niente dall'altro: così Roshelle; Athena Manoukian, da X Factor all’Eurovision: Credi nell’impossibile, accadrà. Ho dormito per terra e quasi perso la voce per la...; Otto e mezzo, Renzi gela Gruber: Non è X Factor. Le manovre del campo largo; Con il Gratta e vinci ho vinto 50mila euro, me li dovete dare: pensionato irrompe in tabaccheria con una tanica di benzina.

X Factor, Rob: «Dicevo a tutti che non avrei vinto. Senza musica morirei, sarei depressa. Ho vissuto tanti momenti down»Roberta Scandurra arriva sul palco di Piazza del Plebiscito con la serenità di chi ha già vinto qualcosa dentro di sé, molto prima del verdetto. «Dicevo a tutti che non avrei vinto X Factor», racconta ... ilgazzettino.it

Il day after di Rob: A 4 anni cantavo col karaoke di X Factor e ora l’ho vinto: non ci credoHo iniziato a cantare a 4 anni nella mia cameretta con il karaoke di X Factor che mi ha regalato mamma, ora l'ho vinto: non ci credo. È stordita, ancora non ci crede Rob, vincitrice di X Factor 2025 ... napoli.repubblica.it

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