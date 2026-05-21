Il tecnico di una squadra di calcio ha spiegato di aver deciso di non partecipare ai festeggiamenti con i suoi giocatori, dicendo che era a preparare un barbecue. Ha aggiunto di aver voluto essere con i giocatori, ma di aver lasciato il luogo perché non si sentiva in grado di rimanere. La sua assenza è stata comunicata attraverso alcune dichiarazioni pubbliche, dove ha specificato di aver preferito tornare a casa a causa di una mancanza di energia.

Non stava guardando. L’Arsenal stava per diventare re della Premier per la prima volta dopo 22 anni e l’uomo che l’ha riportata sul trono non stava seguendo la partita decisiva. Non era con i giocatori nel centro sportivo, dove poi è esplosa la festa. Non era sul divano di casa, con la famiglia. Mikel Arteta, quando i Gunners sono tornati campioni d’Inghilterra, era in giardino a preparare un barbecue. “Dovevo essere con i giocatori, ma non avevo l’energia giusta e sono venuto via. Ed è stato meglio così”, ha raccontato nel giorno due della nuova era che ha contribuito a lanciare, quella in cui l’Arsenal 22 anni dopo è di nuovo campione d’Inghilterra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arteta e i festeggiamenti senza i suoi ragazzi: "Giusto così, ero a fare un barbecue..."

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