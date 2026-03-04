Portami in un liceo voglio dire alle ragazze chi sono stata | una che si è buttata nel fuoco cosa disse Ornella Vanoni a Paolo Crepet

Durante un incontro, Ornella Vanoni ha detto a Paolo Crepet: “Portami in un liceo, voglio dire alle ragazze chi sono stata: una che si è buttata nel fuoco”. Crepet, psichiatra e sociologo, ha ricordato questo episodio mentre discuteva del legame tra sofferenza e creatività. La cantante ha espresso il desiderio di condividere la propria esperienza con le giovani generazioni.

Nel riflettere sul rapporto tra sofferenza e creatività, lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet ha ricordato un episodio che riguarda Ornella Vanoni. Durante un'intervista concessa in occasione della presentazione del suo saggio Il reato di pensare. Oltre il conformismo, esercizi di libertà (Mondadori), Crepet ha raccontato, durante una intervista al Corriere, l'ultima telefonata avuta con la cantante.