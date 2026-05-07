Paolo Crepet si è espresso con forte indignazione riguardo a una recente esibizione musicale. Ha commentato che la performance è stata “una roba terrificante” e ha criticato aspramente chi si sarebbe permesso di farla, aggiungendo che il pubblico coinvolto sarebbe composto da persone ignoranti e spaventate. Le sue parole hanno suscitato reazioni immediate sui social e tra gli addetti ai lavori, alimentando un dibattito acceso sulla questione.

“Ma una roba terrificante”. È così tranchant, non usa mezzi termini Paolo Crepet. Lo psichiatra, in una intervista a MowMag, ha detto la sua sul dibattito che si è scatenato in questi giorni sulla “licenza poetica” di Delia, ex finalista di X Factor 2025, che sul palco del Concertone del Primo Maggio ha sostituito, mentre cantava “Bella Ciao”, la parola “partigiano” con “essere umano”. “Come si è permessa? Questa non è una cover. – ha continuato – Questa è una canzone che in quel contesto lì, a maggior ragione, non andava toccata. È come cantare ‘Nessun dorma’ e intonare ‘All’alba perderemo’. Ma che si vergogni. Mi chiedo: ma chi fa la scaletta, non lo sapeva? Il problema è che tutti quelli davanti non sanno niente, gli va bene, non gliene frega niente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Bella Ciao di Delia una roba terrificante. Come si è permessa? Ma che si vergogni. Questo è un popolo di ignoranti spaventosi”: Paolo Crepet indignato

Bella Ciao è una canzone di sinistra#bellaciao #25aprile #liberazione

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