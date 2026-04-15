Il centro storico di Forlì e gli eventi bellici del 1943 e 1944 | due camminate con itinerari diversi per scoprire la nostra storia

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile si terranno due passeggiate nel centro storico di Forlì, dedicate alla scoperta della memoria legata agli eventi bellici del 1943 e 1944. I partecipanti si ritroveranno alle 9.45 nel Sacrario dei Caduti per la Libertà, in piazza Saffi, e partiranno alle 10, seguendo percorsi distinti guidati da tre accompagnatori. Le escursioni offriranno un’occasione per approfondire aspetti storici della città durante quel periodo.