Hackathon a Forlì | l’IA sfida il Barocco con 64 studenti al lavoro

A Forlì si è tenuto un hackathon che ha coinvolto 64 studenti, concentrandosi sull’uso dell’intelligenza artificiale per reinterpretare l’estetica del Barocco. Durante l’evento, i partecipanti hanno sviluppato diverse soluzioni pratiche, proponendo applicazioni e strumenti innovativi. L’obiettivo era esplorare come la tecnologia possa essere impiegata per analizzare e rielaborare elementi artistici e decorativi di quel periodo storico. L’iniziativa ha visto studenti lavorare in team per creare progetti legati a questa tematica artistica e tecnologica.

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? Punti chiave Come può l'intelligenza artificiale reinterpretare l'estetica del Barocco?. Quali soluzioni concrete hanno proposto gli studenti durante l'hackathon?. Perché è stato necessario unire liceali e istituti tecnici?. Come cambierà il rapporto tra scuole e aziende del territorio?.? In Breve 64 studenti di cinque istituti forlivesi hanno partecipato all'evento presso Vem Sistemi.. Partecipanti provenienti dai licei Canova e Morgagni hanno collaborato con gli istituti Ruffilli, Pascal e Marconi.. L'iniziativa Social Sparks 2026 ha integrato competenze tecniche e umanistiche tramite il design thinking.. Il modello educativo punta a trasformare le aziende locali in laboratori di problem solving professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hackathon a Forlì: l’IA sfida il Barocco con 64 studenti al lavoro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento IA e robotica: gli studenti dello Scorza volano all’hackathon? Punti chiave Come possono i ragazzi del Liceo Scorza dominare gli algoritmi generativi? Quali sfide tecniche affronteranno gli studenti durante... Hackathon 20:20: 36 studenti sfidano l’IA tra etica e algoritmi? Cosa sapere Trentasei studenti dell'istituto Montani hanno partecipato all'Hackathon 20:20 dedicato a Leonardo Belladonna.