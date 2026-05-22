Sabato 23 maggio in prima serata su Rai 1 si terrà l’ultimo appuntamento di “Dalla Strada al Palco Special”. Tra gli ospiti della serata ci sarà una cantante proveniente dalla regione sannita. La trasmissione, che ha accompagnato il pubblico in diverse puntate, si concluderà con questa puntata speciale. Non sono stati diffusi dettagli sui contenuti specifici della serata o sugli altri partecipanti. La trasmissione ha avuto un ruolo di rilievo nel proporre artisti emergenti e consolidati.

Ultimo appuntamento con “Dalla Strada al Palco Special”, sabato 23 maggio in prima serata su Rai 1. Il people show nato da un’idea di Carlo Conti e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by Me, è la più grande festa degli artisti di strada. A commentare le esibizioni sarà una super giuria composta da Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Enrico Brignano e Nek, già protagonista nelle precedenti edizioni nel ruolo di conduttore. Per la finale, il loro voto sarà svelato solo alla fine e avrà valore triplo. Nella puntata finale tanti ospiti impreziosiranno le performance degli artisti... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ultimo appuntamento con “Dalla Strada al Palco Special” su Rai 1: tra gli ospiti la sannita Selma

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