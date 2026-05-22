Ultimissime Inter LIVE | le parole di Cordoba Inzaghi ancora beffato

Nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni di Cordoba relative alla situazione della squadra, mentre Inzaghi si trova ancora una volta in una posizione difficile dopo gli ultimi risultati. Le notizie in tempo reale aggiornano costantemente gli sviluppi, con particolare attenzione alle questioni interne alla società e alle performance sul campo. La redazione di Inter News 24 continua a seguire da vicino gli eventi, offrendo un aggiornamento quotidiano sulle vicende più rilevanti per i tifosi nerazzurri.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 22 MAGGIO. Inzaghi ancora secondo, in Saudi Pro League vince Cristiano: beffato sul lungo periodo. Inzaghi viene ufficialmente beffato nel campionato arabo! L’Al-Nassr si laurea campione a discapito dell’Al Hilal Cordoba a La Gazzetta: «Mourinho e Chivu sono diversi. Mou usava la comunicazione per la guerriglia, Cristian usa il linguaggio del calcio». 🔗 Leggi su Internews24.com

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