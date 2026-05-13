Ultimissime Inter LIVE | le probabili formazioni della Coppa Italia le parole di Materazzi

Da internews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore sono emerse le probabili formazioni delle partite di Coppa Italia, mentre un ex giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni. La redazione di Inter News 24 segue in tempo reale le novità più recenti riguardanti la squadra nerazzurra, offrendo aggiornamenti sulle scelte tecniche e le parole di personaggi noti del mondo del calcio. La copertura comprende anche le ultime notizie provenienti dal quartier generale interista.

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