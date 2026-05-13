Ultimissime Inter LIVE | le probabili formazioni della Coppa Italia le parole di Materazzi
Nelle ultime ore sono emerse le probabili formazioni delle partite di Coppa Italia, mentre un ex giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni. La redazione di Inter News 24 segue in tempo reale le novità più recenti riguardanti la squadra nerazzurra, offrendo aggiornamenti sulle scelte tecniche e le parole di personaggi noti del mondo del calcio. La copertura comprende anche le ultime notizie provenienti dal quartier generale interista.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 13 MAGGIO. Materazzi a La Gazzetta: «Sfido tantissimi tifosi interisti a dire che a inizio anno credevano che Cristian potesse realizzare tutto questo». Materazzi intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato della finale di Coppa Italia tirando in ballo anche il passato Probabili formazioni Lazio Inter: tanti cambi rispetto al campionato per Sarri e Chivu.🔗 Leggi su Internews24.com
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