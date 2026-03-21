Ultimissime Inter LIVE | le parole di Max Allegri le probabili di Fiorentina Inter

In diretta, vengono riportate le dichiarazioni di Max Allegri e le probabili formazioni di Fiorentina e Inter. La redazione di Inter News 24 aggiorna costantemente le ultime notizie dal mondo nerazzurro, offrendo un quadro completo degli eventi in tempo reale. Le notizie più recenti riguardano le scelte tecniche e le parole dei protagonisti, con attenzione ai dettagli delle prossime partite.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di SABATO’ 21 MARZO. Allegri in conferenza: «Domani sera? Non faccio niente. Ringrazio i ragazzi». Allegri in conferenza stampa, al termine di Milan Torino, ha risposto così alla domanda sulla partita dell’Inter di domani Fiorentina Inter, le probabili formazioni: ecco chi giocherà al posto di Bastoni. In attacco invece. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: le parole di Max Allegri, le probabili di Fiorentina Inter Articoli correlati Ultimissime Inter LIVE: le novità verso Fiorentina Inter, La Russa provoca il Milan, arrivano novità sul rinnovo di Dumfriesdi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Ultimissime Inter LIVE: lotta Scudetto, arrivano le parole di ConteMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. SPALLETTI applaude la JUVE: Squadra in condizione!. E su IGOR TUDOR... | Serie A Enilive | DAZN Contenuti e approfondimenti su Ultimissime Inter Temi più discussi: Serie A, Calciomercato Inter – Colpi in tutti i reparti: le ultimissime; Inter-Atalanta alle 15:00: tutto quello che c'è da sapere; Inter, domenica c'è la Fiorentina: le ultime dall'infermeria; Inter e Milan verso la volata Scudetto: calendario a confronto nelle ultime nove giornate. Quattordici partite senza Calhanoglu: le ultime verso Fiorentina-InterCalhanoglu a disposizione di Chivu per la gara in casa della Fiorentina. Il regista dell'Inter quest'anno ha saltato 14 partite ... interlive.it Bodo/Glimt-Inter LIVE, le formazioni ufficiali: Pio Esposito con Lautaro. Hauge contro DarmianBodo/Glimt-Inter (mercoledì 18 febbraio con calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per l'andata dei playoff di Champions League che qualificano agli ottavi di finale. La vincente del doppio ... calciomercato.com ULTIMISSIME Fiorentina-Inter: Chivu VS Conte Conferenza stampa, formazioni, BASTONI - INTER NEWS facebook Mossa #Inter per #Vicario Le ultimissime x.com