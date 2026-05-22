Ultimi comizi De Luca | Una nuova Salerno per San Matteo Gli avversari | L' alternativa c' è

Nella piazza principale di Salerno si è svolto un comizio di Vincenzo De Luca, in cui ha presentato il progetto di una nuova città dedicata a San Matteo. L’evento ha attirato un grande pubblico, con molti cittadini presenti per ascoltare le sue proposte su lavori pubblici, promozione del turismo, sicurezza e opportunità giovanili. Gli avversari politici hanno risposto, dichiarando che esiste un’alternativa concreta alle proposte di De Luca.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui