Ultimi comizi a Marcianise | Velardi chiude in piazza Municipio Iodice saluta gli elettori con Ivan Granatino
A Marcianise si sono svolti gli ultimi comizi prima delle elezioni comunali. Da una parte, il candidato sostenuto da una coalizione civica ha concluso il suo intervento in piazza Municipio, mentre dall’altra la candidata del Campo Largo ha salutato gli elettori con l’artista Ivan Granatino. La campagna elettorale si conclude così, lasciando spazio alle valutazioni degli elettori prima di decidere chi guiderà il Comune nei prossimi anni. La decisione finale arriverà con il voto previsto tra pochi giorni.
Si chiude con i comizi, da una parte e dall’altra, la campagna elettorale di Marcianise. Poi sarà silenzio, pensiero, valutazioni prima del voto per eleggere il nuovo sindaco tra la candidata del Campo Largo Maria Luigia Iodice e Antonello Velardi, sostenuto da una coalizione civica di estrazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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