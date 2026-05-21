Amministrative 2026 ultimi comizi in piazza prima del silenzio elettorale

Da chietitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera si sono svolti gli ultimi comizi prima del periodo di silenzio elettorale in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. I candidati hanno incontrato i cittadini in diverse piazze della città, presentando le proprie proposte e rispondendo alle domande degli ascoltatori. Dopo questa fase di incontri pubblici, le campagne si concluderanno ufficialmente, lasciando spazio alla fase di voto. Le urne saranno aperte nel fine settimana, consentendo ai cittadini di esprimere la propria preferenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ultimi comizi elettorali in città prima dell’appuntamento alle urne di domenica 24 e lunedì 25 maggio. In queste ultime ore diversi i ‘big’ della politica si sono recati a Chieti per sostenere pubblicamente uno dei candidati sindaco.Adesso è pronta l’agenda con gli ultimi fatidici appuntamenti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

San Giovanni in Fiore (CS) - Marco Ambrogio presenta la sua candidatura a sindaco

Video San Giovanni in Fiore (CS) - Marco Ambrogio presenta la sua candidatura a sindaco

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Taccuino elettorale: gli ultimi eventi prima del voto

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, nessun confronto e tanta propaganda: gli ultimi appelli prima del silenzio

amministrative 2026 ultimi comiziUltimi giorni di comizi a Milazzo: i candidati sindaco allo sprint finaleUltimi cinque giorni di campagna elettorale e, poi, parola agli elettori . A Milazzo ormai non si parla d’altro. I candidati alla carica di sindaco hanno ... messina.gazzettadelsud.it

Elezioni amministrative 2026: dove e quando si vota in Toscana. La guidaI cittadini di venti comuni della regione sono chiamati alle urne il 24 e 25 maggio 2026 per rinnovare sindaci e consigli comunali. intoscana.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web