Amministrative 2026 ultimi comizi in piazza prima del silenzio elettorale
Questa sera si sono svolti gli ultimi comizi prima del periodo di silenzio elettorale in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. I candidati hanno incontrato i cittadini in diverse piazze della città, presentando le proprie proposte e rispondendo alle domande degli ascoltatori. Dopo questa fase di incontri pubblici, le campagne si concluderanno ufficialmente, lasciando spazio alla fase di voto. Le urne saranno aperte nel fine settimana, consentendo ai cittadini di esprimere la propria preferenza.
Ultimi comizi elettorali in città prima dell’appuntamento alle urne di domenica 24 e lunedì 25 maggio. In queste ultime ore diversi i ‘big’ della politica si sono recati a Chieti per sostenere pubblicamente uno dei candidati sindaco.Adesso è pronta l’agenda con gli ultimi fatidici appuntamenti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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