Un cittadino con un reddito di 20.000 euro può pagare tra 263 e 607 euro di addizionale Irpef complessiva, a seconda della città in cui risiede. La differenza dipende dall’importo dell’addizionale comunale e regionale applicata in ogni località. A Milano, la somma minima si ferma a 263 euro, mentre a Napoli può arrivare a 607 euro. La variazione rappresenta un elemento che incide sul totale delle tasse pagate dai contribuenti con lo stesso reddito.

Tempo di lettura: 2 minuti Un cittadino con un reddito pari a 20.000 euro, sommando l’addizionale comunale a quella regionale, versa da un minimo di 263 euro, se abita a Milano, sino a un massimo di 607 euro, se abita a Napoli. Se la fascia di reddito, invece, è pari a 40.000 euro, si va dai 778 euro di Cagliari ai 1.452 euro di Roma. Se si considerano, poi, tutte le città capoluogo di provincia, per la fascia di reddito pari a 20.000 euro, le dieci più onerose sono: Vibo Valentia, con 686 euro; Salerno, con 627 euro; Avellino e Napoli, con 607 euro; Roma, con 606 euro; Frosinone, Latina e Rieti con 586 euro; Viterbo, con 576 euro e Perugia, con 570 euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Uil: ‘Il peso dell’addizionale Irpef è una lotteria’, ecco quanto incide a Benevento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Uil: ‘Il peso dell’addizionale Irpef è una lotteria’, ecco la situazione in Campania

Leggi anche: Scongiurato l'aumento dell'addizionale Irpef a Palermo, ok dal ministero dell'Interno

Caserta, la Uil rilancia il patto sociale per lo sviluppo di Terra di LavoroCaserta - Lavoro, sicurezza, sanità, sviluppo industriale e nuove prospettive per Terra di Lavoro al centro dell’Assemblea Congressuale della Uil di Caserta, ... pupia.tv

Uil: Stop al patto di stabilità per aiutare famiglie e impreseA Bolzano il congresso del sindacato. Alla Provincia la Uil chiede misure contro il caro casa e spinge per le chiusure domenicali dei negozi ... rainews.it