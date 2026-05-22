Uil | ‘Il peso dell’addizionale Irpef è una lotteria’ ecco la situazione in Campania
Secondo i dati raccolti dalla Uil, l’addizionale Irpef varia notevolmente a seconda della città di residenza. Un contribuente con un reddito di 20.000 euro può pagare tra 263 euro a Milano e 607 euro a Napoli, considerando sia l’addizionale comunale che quella regionale. Questa differenza rappresenta un rischio di costi variabili che dipendono dal luogo di residenza, creando una situazione che i rappresentanti dei lavoratori definiscono come una vera e propria “lotteria”.
Tempo di lettura: 2 minuti Un cittadino con un reddito pari a 20.000 euro, sommando l’addizionale comunale a quella regionale, versa da un minimo di 263 euro, se abita a Milano, sino a un massimo di 607 euro, se abita a Napoli. Se la fascia di reddito, invece, è pari a 40.000 euro, si va dai 778 euro di Cagliari ai 1.452 euro di Roma. Se si considerano, poi, tutte le città capoluogo di provincia, per la fascia di reddito pari a 20.000 euro, le dieci più onerose sono: Vibo Valentia, con 686 euro; Salerno, con 627 euro; Avellino e Napoli, con 607 euro; Roma, con 606 euro; Frosinone, Latina e Rieti con 586 euro; Viterbo, con 576 euro e Perugia, con 570 euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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