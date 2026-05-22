Uil | ‘Il peso dell’addizionale Irpef è una lotteria’ ecco la situazione in Campania

Secondo i dati raccolti dalla Uil, l’addizionale Irpef varia notevolmente a seconda della città di residenza. Un contribuente con un reddito di 20.000 euro può pagare tra 263 euro a Milano e 607 euro a Napoli, considerando sia l’addizionale comunale che quella regionale. Questa differenza rappresenta un rischio di costi variabili che dipendono dal luogo di residenza, creando una situazione che i rappresentanti dei lavoratori definiscono come una vera e propria “lotteria”.

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