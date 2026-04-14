Scongiurato l' aumento dell' addizionale Irpef a Palermo ok dal ministero dell' Interno

Il ministero dell'Interno ha approvato la rimodulazione dell'accordo tra lo Stato e il Comune di Palermo, evitando così l'aumento dell'addizionale Irpef dello 0,374%. La decisione permette all'amministrazione locale di mantenere invariata la percentuale dell'imposta, senza dover incrementare le tasse sui cittadini. La comunicazione ufficiale è arrivata dalla Direzione centrale per la finanza locale, che ha dato il via libera alla modifica.

Scongiurato l'aumento dell'addizionale Irpef a Palermo. La Direzione centrale per la finanza locale del ministero dell'Interno ha dato l'ok alla rimodulazione dell'accordo tra lo Stato e il Comune che consente all'Amministrazione Lagalla di evitare un aumento dell'addizionale Irpef dello 0,374%.🔗 Leggi su Palermotoday.it Aumento dell'Irpef? Le rassicurazioni dell'assessore Alaimo: "Nessun salasso per i palermitani"L'esponente di Giunta, che ha la delega al Bilancio, dice che l'amministrazione ha registrato "un recupero del disavanzo per importi ben superiori a... Leggi anche: "No all'aumento dell'Irpef"