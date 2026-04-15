Stop all' aumento dell' addizionale Irpef Lagalla | Non è un regalo ma il riconoscimento al nostro lavoro

Il sindaco ha annunciato che l’aumento dell’addizionale Irpef è stato bloccato, definendolo non un regalo ma un riconoscimento ai risultati ottenuti dalla amministrazione locale. La decisione viene valutata come un passo importante a livello politico per la città, senza ulteriori spiegazioni o motivazioni aggiuntive. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso dichiarazioni ufficiali, senza indicazioni su eventuali implicazioni di carattere economico o sociale.

“Il risultato raggiunto sull’addizionale Irpef rappresenta un passaggio politico di grande rilievo per la nostra città. Abbiamo lavorato con determinazione per sterilizzare gli aumenti previsti, evitando che ricadessero sulle spalle dei cittadini palermitani in un momento già complesso sotto il.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Scongiurato l'aumento dell'addizionale Irpef a Palermo, ok dal ministero dell'Interno Leggi anche: Addizionale Irpef. Il taglio scatena la battaglia Temi più discussi: Il capo dell’Eni Descalzi si accoda alla Lega: Sospendere lo stop all’acquisto di gas russo; Patto, cresce il pressing per lo stop. No di Bruxelles: solo in recessione. E l’Italia rivede le stime del Pil; Pensione docenti, CNDDU: stop all’automatismo a 67 anni e chiarimenti sul trattenimento in servizio; Meloni blocca l'accordo sulla difesa con Israele. E sulle critiche a Trump per il Papa: Non so quanti altri leader le abbiano espresse. Stop all’aumento dell’età pensionabile, per la Lega pagano banche e assicurazioniChi invece sceglie la strada della prudenza è Fratelli d’Italia che fa dietrofront, almeno per il momento, sugli scioperi: ritirata la proposta di modifica che puntava a introdurre l’obbligo di un ... ilsole24ore.com Manovra: Lega presenta odg sulle pensioni, stop all'aumento dell'etàLa Lega chiede lo stop dell'aumento dell'età per andare in pensione. Il partito di Matteo Salvini presenta un ordine del giorno alla manovra, all'esame dell'Aula della Camera. Il testo, a prima firma ... ansa.it Stop agli accordi con Israele, dall’Italia all’Europa si riapre la discussione Dall’Italia all’Europa segnali di un riposizionamento, seppur tardivo, nei confronti di Israele. Il governo italiano ha deciso di sospendere il rinnovo automatico del memorandum Italia-Isra - facebook.com facebook Israele, Meloni fa dietrofront: stop al memorandum con Netanyahu per la Difesa. @Snaporaz92 x.com