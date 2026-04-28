Il dopo Cannella in Giunta | Rini verso l' assessorato alla Cultura derby Alaimo-Falzone per la carica di vicesindaco

Dopo la nomina di un membro della Giunta comunale a sottosegretario, si discute sulle possibili sostituzioni. Tra i nomi più indicati c’è quello di Antonio Rini, consigliere comunale di 42 anni e ex sindaco di un comune in Sicilia, che potrebbe assumere il ruolo di assessore alla Cultura. Contestualmente, si svolge anche un confronto tra due candidate per il ruolo di vicesindaco, con un possibile derby tra due consiglieri comunali.

Dopo la nomina a sottosegretario di Giampiero Cannella, che ha lasciato la Giunta comunale, il nome più gettonato per ricoprire la carica di assessore alla Cultura sarebbe quello di Antonio Rini: 42 anni, consigliere comunale, ex sindaco di Ventimiglia di Sicilia, attualmente presidente della.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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