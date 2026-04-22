Il vicesindaco Giampiero Cannella sarà sottosegretario alla Cultura | dovrà lasciare la Giunta

Il vicesindaco di Palermo è stato nominato sottosegretario alla Cultura, sostituendo Gian Marco Mazzi, che ha lasciato l’incarico di ministro del Turismo dopo le dimissioni di Daniela Santanchè. Cannella dovrà quindi lasciare la sua posizione nella Giunta comunale per assumere il nuovo ruolo a livello nazionale. La nomina è stata annunciata nelle ultime ore e riguarda un cambio di incarico tra le istituzioni locali e nazionali.

Il vicesindaco di Palermo Giampiero Cannella sarà il nuovo sottosegretario alla Cultura. Prenderà il posto di Gian Marco Mazzi, nominato ministro del Turismo dopo le dimissioni di Daniela Santanchè. La decisione sarà ufficiale dopo la riunione odierna del Consiglio dei ministri. L'incarico, con.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Nuova nomina in giunta, Occhiuto affida ad Ettore Figliolia l’incarico di sottosegretario alla presidenzaIl presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha firmato il decreto di nomina che affida all’avvocato Ettore Figliolia l’incarico di... Leggi anche: Gianmarco Mazzi nuovo ministro del Turismo, chi è il sottosegretario alla Cultura che prende il posto di Santanchè Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Governo, verso la nomina di 5 sottosegretari. Braccio di ferro sulla Consob; Governo, verso nomina 5 sottosegretari: Balboni a Giustizia, vice sindaco Palermo a Cultura; Verso la nomina di 5 nuovi sottosegretari; Da Porto Empedocle al successo letterario: Denise Catalano presenta la sua nuova opera a Palermo. Il Valzer dei Sottosegretari, il vicesindaco di Palermo Cannella e Dell’Utri in poleLa Sicilia potrebbe aumentare la sua pattuglia nel Governo nazionale. Con le nomine dei cinque nuovi sottosegretari che potrebbero arrivare nel Consiglio dei Ministri di questa mattina l’isola puntare ... blogsicilia.it Verso la nomina di cinque nuovi sottosegretari, Giampiero Cannella alla CulturaAlberto Balboni, attuale presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, alla Giustizia al posto di Andrea Delmastro. E Giampiero Cannella, ... gds.it Alberto Balboni alla Giustizia al posto di Andrea Delmastro. E Giampiero Cannella sottosegretario alla Cultura. Sono questi, secondo quanto si apprende, i due nomi di Fratelli d’Italia scelti da Giorgia Meloni per completare la squadra di governo. - facebook.com facebook Alberto Balboni alla Giustizia al posto di Andrea Delmastro. E Giampiero Cannella sottosegretario alla Cultura. Sono questi, secondo quanto si apprende, i due nomi di Fratelli d’Italia scelti da Giorgia Meloni per completare la squadra di governo. x.com