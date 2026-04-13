Nicole Belloni ha spiegato i motivi della fine della relazione con Flavio Ubirti, dicendo che sono troppo diversi e incompatibili. La storia tra i due è iniziata alcuni mesi fa a Uomini e Donne, dove sono apparsi complici e innamorati per alcune settimane. Tuttavia, il rapporto non è durato nel tempo e si è concluso poco dopo. La coppia non ha fornito ulteriori dettagli sulla separazione.

La storia d'amore tra Nicole Belloni e Flavio Ubirti è nata mesi fa a Uomini e Donne, per qualche settimana si sono mostrati complici e innamorati ma l'idillio non è durato a lungo. Pochi mesi dopo la scelta infatti hanno annunciato la fine della loro relazione sui social, di recente sono anche trapelati dei rumors in merito al fatto che lei abbia già un nuovo fidanzato dopo la rottura con l'ex tronista. Ma perché si sono lasciati? A rivelare il motivo della rottura ci ha pensato Nicole Belloni sul suo profilo Instagram. Ai suoi seguaci l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere che non hanno avuto molto tempo per conoscersi bene dal momento che si sono conosciuti in un programma televisivo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Nicole Belloni svela perché è finita con Flavio Ubirti: “Siamo troppo diversi e incompatibili”

Uomini e Donne: Nicole Belloni svela perchè lei e Flavio Ubirti si sono lasciatiNicole Belloni torna a parlare dopo Uomini e Donne della rottura con Flavio Ubirti, conclusasi dopo poche settimane dalla scelta.

Uomini e Donne, è già finita tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni? “Coppia fake”Potrebbe essere giunta già al capolinea la storia d'amore nata qualche mese fa tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni a Uomini e Donne.