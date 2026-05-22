Dopo mesi dalla rottura, Flavio Ubirti ha spiegato i motivi della separazione da Nicole Belloni. In un’intervista, ha dichiarato che la decisione non è derivata da differenze caratteriali, ma da divergenze nei valori. La coppia si era conosciuta e aveva iniziato una relazione nel programma televisivo Uomini e Donne, ma successivamente si sono scelti di separarsi. La notizia è stata comunicata ufficialmente e ha fatto discutere i loro fan.

Sono passati mesi da quando Flavio Ubirti e Nicole Belloni hanno ufficializzato la fine della loro storia d'amore nata a Uomini e Donne. Usciti dalla trasmissione di Maria De Filippi sembrano complici e innamorati ma l'idillio non è durato a lungo. I fan avevano subito capito che c'era qualcosa che non andava e dopo un periodo di silenzio sono stati proprio loro a confermare che la loro relazione era giunta al termine. Il motivo? Nicole Belloni aveva spiegato che erano troppo diversi e incompatibili per stare insieme. In un'intervista rilasciata a Eva 3000 l'ex tronista in merito alla fine della sua relazione con Nicole Belloni ha rivelato: "Non era la differenza caratteriale, ma quella nei valori. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Flavio Ubirti svela perché è finita con Nicole: “Non era la differenza caratteriale, ma quella nei valori”

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