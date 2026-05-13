Meloni risponde in Senato | Italia ultima per crescita? Il quadro geopolitico è complesso E a Calenda | Porte del governo aperte

Da ilfattoquotidiano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In aula al Senato, il presidente del Consiglio ha commentato le recenti affermazioni sull’andamento dell’economia italiana, affermando che il quadro geopolitico attuale è complesso. Ha inoltre risposto alle critiche di un altro esponente politico, confermando che le porte del governo restano aperte per eventuali collaborazioni. La discussione si è concentrata sulla crescita economica e sulle sfide internazionali che influenzano il Paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Presidente La Russa, si invoca la mia presenza in Aula ogni giorno, e ogni volta al netto di accuse e insulti c’è veramente poco di cui parlare. Cerco di rispondere alla parte concreta del suo intervento. Nell’ultimo anno di governo, vogliamo rafforzare salari e potere d’acquisto e le aziende, e sostenere la natalità. In ogni legge finanziaria abbiamo seguito queste priorità”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in replica a Matteo Renzi. Tensione tra la premier e il leader di Iv Renzi punge Meloni: “Crisi in Iran? Voi rispondete con la legge elettorale, non siete all’altezza” “Io, Meloni, la ricordo all’inizio della legislatura, oggi mi sembra sotto botta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

meloni risponde in senato italia ultima per crescita il quadro geopolitico 232 complesso e a calenda porte del governo aperte
© Ilfattoquotidiano.it - Meloni risponde in Senato: “Italia ultima per crescita? Il quadro geopolitico è complesso”. E a Calenda: “Porte del governo aperte”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Meloni: "Proroga taglio delle accise è stato necessario. Il quadro resta complesso"«Il Governo è intervenuto oggi con un nuovo decreto per prorogare la riduzione delle accise sui carburanti, ampliando la misura con un intervento...

L’ira del governo: "Il quadro è cambiato". Meloni: colpa del SuperbonusAttacca una infuriata Giorgia Meloni: "Fa arrabbiare che saremmo stati comunque sotto il 3% di deficit se, anche nel 2025, sulle casse dello Stato...

Si parla di: Tutela delle vittime in Costituzione, in Aula i dubbi della maggioranza.

porte del meloni risponde in senatoMeloni al Senato alle opposizioni sulle politiche energetiche: «Le mie porte sono sempre aperte per un confronto»La premier è intervenuta a palazzo Madama per rispondere alle interrogazioni dei partiti. In particolare si è discusso di energia, lavoro e misure economiche ... editorialedomani.it

porte del meloni risponde in senatoMeloni risponde in Senato: Italia ultima per crescita? Il quadro geopolitico è complesso. E a Calenda: Porte del governo aperteMilano, 13 mag. (Adnkronos) - C’è un’innovazione di tipo tecnologico, su cui noi ingegneri possiamo portare le nostre competenze, e poi ci sono le innovazioni di mercato e di regole. È necessario por ... ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web