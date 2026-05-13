In aula al Senato, il presidente del Consiglio ha commentato le recenti affermazioni sull’andamento dell’economia italiana, affermando che il quadro geopolitico attuale è complesso. Ha inoltre risposto alle critiche di un altro esponente politico, confermando che le porte del governo restano aperte per eventuali collaborazioni. La discussione si è concentrata sulla crescita economica e sulle sfide internazionali che influenzano il Paese.

“Presidente La Russa, si invoca la mia presenza in Aula ogni giorno, e ogni volta al netto di accuse e insulti c’è veramente poco di cui parlare. Cerco di rispondere alla parte concreta del suo intervento. Nell’ultimo anno di governo, vogliamo rafforzare salari e potere d’acquisto e le aziende, e sostenere la natalità. In ogni legge finanziaria abbiamo seguito queste priorità”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in replica a Matteo Renzi. Tensione tra la premier e il leader di Iv Renzi punge Meloni: “Crisi in Iran? Voi rispondete con la legge elettorale, non siete all’altezza” “Io, Meloni, la ricordo all’inizio della legislatura, oggi mi sembra sotto botta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni risponde in Senato: “Italia ultima per crescita? Il quadro geopolitico è complesso”. E a Calenda: “Porte del governo aperte”

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