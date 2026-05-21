Schizza al 3% l’inflazione in Europa meno crescita e più debito per l’Italia L’Ue | Shock pesante ma tenete conti in ordine

L’inflazione in Europa ha raggiunto il 3%, segnando un aumento rispetto ai mesi precedenti, mentre la crescita economica si è indebolita. Per l’Italia, si parla di una maggiore pressione sul debito pubblico e di un rallentamento dell’attività economica. La Commissione europea ha diffuso le previsioni di primavera, evidenziando come l’impatto della guerra nel Golfo abbia influenzato negativamente l’economia del continente. L’Unione invita a mantenere una gestione dei conti pubblici rigorosa per affrontare questa situazione.

Schizza l’inflazione, rallenta la crescita in Europa. A ufficializzare numeri alla mano l’effetto nefasto della guerra nel Golfo per l’economia del continente è la Commissione Ue nelle sue previsioni di primavera. Lo shock energetico determinato dalla chiusura dello Stretto di Hormuz rallenterà la crescita complessiva dell’Ue, dall’ 1,4% previsto all’1,1% nel 2026. Bottino ancor più magro per l’Eurozona, che crescerà appena dello 0,9% (precedente previsione, l’1,2%). Una ripresa graduale è prevedibile solo per il 2027, anche se l’incertezza regna sovrana, ammette la Commissione. Intanto i prezzi di beni e servizi schizzano: nel 2026 l’inflazione si dovrebbe attestare al 3,1% a livello Ue e al 3% nella zona euro, aumenti di un punto percentuale almeno rispetto alle stime precedenti. 🔗 Leggi su Open.online

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