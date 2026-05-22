Flotilla circa 50 attivisti ricoverati a Istanbul per lesioni | Tra loro un italiano L’Ue accoglie la richiesta di Tajani sulle sanzioni a Ben Gvir

Circa 50 attivisti sono stati ricoverati in ospedale a Istanbul a causa di lesioni riportate durante un’operazione di polizia, tra cui un cittadino italiano. Nel frattempo, l’Unione europea ha deciso di rispondere alla richiesta del ministro competente, approvando sanzioni contro una figura politica coinvolta in recenti tensioni. La notizia si inserisce in un quadro di crescenti tensioni tra le autorità locali e i gruppi di attivisti, con eventi che attirano l’attenzione internazionale.

L’Alto rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani di lavorare all’ipotesi di sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir, reo di aver partecipato nei video in cui vengono maltrattati gli attivisti italian i ed europei della Flotilla, durante il loro fermo da parte dell’Idf. L’ok, secondo quanto appreso dall’ANSA, sarebbe arrivato durante la riunione dei Rappresentanti Permanenti dei 27 (Coreper II). La richiesta dell’Italia è stata sostenuta da diversi Paesi. Le sanzioni contro un gruppo di coloni israeliani responsabili di atti di violenza saranno invece formalmente approvate la prossima settimana. 🔗 Leggi su Open.online

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Flotilla 50 attivisti ricoverati a Istanbul: accuse di abusi e indagine a Roma su tortura e violenza

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