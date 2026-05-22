Le tensioni sulla Taric continuano a coinvolgere il sindaco e il Partito Democratico. Il comitato locale ‘No Taric’ ha riacceso le polemiche, esprimendo insoddisfazione per le dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino riguardo alla recente riunione della terza commissione. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, con il comitato che insiste sulla necessità di un sistema più giusto. Le discussioni si concentrano sulle modalità di applicazione e sugli effetti della Taric nelle politiche locali.

di Pier Francesco Nesti Non si placano le polemiche sulla Taric. A tornare sull’argomento è il comitato campigiano ‘No Taric’ che, oltre a non dichiararsi soddisfatto delle parole del sindaco Tagliaferri in merito alla recente seduta della terza commissione, si sofferma su un altro aspetto. Che ritiene quello centrale: "Il punto è che famiglie e attività economiche e commerciali attendono ancora risposte concrete su una tariffazione che continua a generare forti criticità". Il comitato chiede inoltre "meno polemiche e più fatti: colpire chi, da mesi, è l’unico soggetto civico che sta lavorando concretamente per comprendere il sistema e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Taric, è scontro tra sindaco e Pd: "Il sistema deve essere equo"

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