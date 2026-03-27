Il G7 ha rilasciato un appello affinché l’attenzione internazionale rimanga rivolta all’Ucraina, sottolineando che le crisi nel Golfo, il conflitto in Iran e le alleanze emergenti non devono distogliere l’attenzione dal paese europeo. I leader hanno ribadito la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla situazione ucraina, senza specificare azioni concrete o dettagli sullo stato attuale del conflitto.

I leader avvertono che la crisi nel Golfo, il conflitto in Iran e le nuove alleanze non devono far passare in secondo piano la situazione dell'Ucraina. Distrarsi ora infatti favorirebbe solo Mosca Laguerra in Medio Orientenon deve far passare in secondo pianol’Ucraina. È questo il messaggio emerso con forza dallaministeriale Esteri del G7in Francia, dove più voci hanno ribadito la necessità di mantenere alta l’attenzione su Kiev. Il ministro degli Esteri tedescoJohann Wadephulha messo in guardia da possibili distrazioni:il sostegno all’Ucraina resta una priorità strategica per la sicurezza europea e transatlantica. Indebolirlo, ha spiegato, significherebbe favorire direttamente Vladimir Putin e compromettere gli equilibri di sicurezza dell’intera area euro-atlantica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, l’appello del G7 : ‘Kiev non deve essere dimenticata’

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