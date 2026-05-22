Un parlamentare di Kiev ha dichiarato che il governo russo mente regolarmente, rifiutandosi di usare il termine guerra e definendo come “liberazione” azioni che causano distruzione e omicidi. La stessa fonte ha affermato che il regime russo continua a presentare la prosecuzione dell’aggressione come “iniziative di pace”, sostenendo che i piani di Mosca non sono cambiati nel tempo. La dichiarazione si inserisce in un quadro di accuse di disinformazione da parte delle autorità ucraine.

“ Il regime russo mente costantemente. Non chiama la guerra con il suo nome, definisce ‘liberazione’ la distruzione e gli omicidi, e presenta la prosecuzione dell’aggressione come ‘iniziative di pace'”. Lo afferma a LaPresse Yana Zinkevych, parlamentare ucraina, veterana e fondatrice del Battaglione medico ‘Hospitalieri’. “ I piani di Putin non sono cambiati dall’inizio della guerra – aggiunge la donna che in questi giorni si trova in Italia – conquistare l’Ucraina oppure distruggerla. Le città del Donbass rase al suolo ne sono una prova evidente”. “La guerra in Ucraina dura ormai da 12 anni e da oltre 4 è una guerra su larga scala – sottolinea ancora – considerando la durata e l’intensità del conflitto, non tutti i Paesi – nemmeno i più grandi e ricchi – sarebbero stati in grado di resistere a una simile prova. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, parlamentare Kiev: “Putin mente costantemente, i suoi piani non sono cambiati”

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