Il presidente russo ha affermato che le forze russe hanno ampliato il loro controllo nel Donbass, specificando che Kiev mantiene il 15% di questa regione. Questa dichiarazione si aggiunge alle recenti comunicazioni sulla situazione nel conflitto, senza ulteriori dettagli sulle operazioni militari o sulle aree coinvolte. La dichiarazione è stata resa pubblica attraverso un intervento ufficiale.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che le forze russe hanno allargato la loro presenza nel Donbass. Il leader del Cremlino, ha affermato che mentre sei mesi fa l’Ucraina controllava circa il 25% della regione di Donetsk, attualmente ne detiene solo il 15-17%. Ha rilasciato questa dichiarazione durante un incontro con il capo della regione nominato da Mosca, Denis Pushilin. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Putin: "Kiev controlla il 15% del Donbass"

Articoli correlati

Ucraina, Putin: “Russia avanza, libereremo Donbass e Zaporizhzhia secondo il piano”. Cdm approva decreto aiuti a Kiev(Adnkronos) – La Russia sta avanzando con sicurezza sulla linea del fronte in Ucraina, facendo progressi costanti e portando avanti il suo piano per...

Leggi anche: Ucraina, telefonata Trump-Putin. Cremlino: «D’accordo su no alla tregua, Kiev prenda una decisione sul Donbass». Zelensky a Mar a Lago – La diretta

Koupiansk: la Russia controlla ormai la maggior parte della città

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ucraina Putin Kiev controlla il 15 del...

Discussioni sull' argomento Sale la tensione tra Ucraina e Ungheria. Trump a Zelensky: Chiuda l'accordo con Putin; Guerra in Iran: petrolio alle stelle e Kiev nel dimenticatoio, la Russia potrebbe vincere due volte; Crisi Ucraina-Russia? Colpa di errore Occidente, l'analisi di Putin; Putin: La crisi ucraina nasce dal golpe di Kiev sostenuto dall’Occidente.

Quattro anni di guerra in Ucraina, con le fotoIl massacro di Bucha e l'assedio di Mariupol, gli attacchi su Kiev e le reti antidroni, tra le molte altre cose ... ilpost.it

A Odessa, in Ucraina, gli addestratori Vitalii e Halyna Cherlat preparano cani da ricerca per operazioni di soccorso dopo gli attacchi russi. La coppia si occupa di 18 animali, alcuni già impiegati tra le macerie degli edifici colpiti. Dall’invasione del 2022 la richie - facebook.com facebook

#Zelensky: il nuovo ciclo di negoziati sulla guerra in #Ucraina è stato rinviato x.com