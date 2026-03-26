Uccise la moglie malata di Alzheimer confermata in appello condanna a 9 anni e 4 mesi

In un procedimento iniziato dopo l'omicidio di una donna affetta da Alzheimer, la corte d'appello ha confermato la condanna a nove anni e quattro mesi di reclusione nei confronti di un uomo di ottant'anni. L'episodio si è verificato nel giugno 2024 in un'abitazione di Arezzo, dove l'uomo ha ucciso la moglie. Nessuna riduzione della pena è stata decisa in sede di appello.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Nessuno sconto di pena in appello per Alessandro Sacchi, l'ottantenne che il 21 giugno 2024 uccise la moglie Serenella, malata di Alzheimer, nella loro abitazione di viale Giotto ad Arezzo. La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna a 9 anni e 4 mesi di reclusione già stabilita in primo grado dall Tribunale di Arezzo. Sacchi, ex agente di commercio descritto come persona mite e stimata, dopo aver sparato si recò da un vicino per confessare l'accaduto e attese l'arrivo delle forze dell'ordine. L'uomo sparò un colpo di pistola alla testa della moglie, ponendo fine a una lunga convivenza segnata negli ultimi anni dal progressivo aggravarsi della malattia neurodegenerativa della donna, 72 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uccise la moglie malata di Alzheimer, confermata in appello condanna a 9 anni e 4 mesi Articoli correlati Uccise la moglie malata d'Alzheimer. Confermata in appello la condanna a 10 anniAlessandro Sacchi, oggi 81enne, sparò alla moglie al termine di un periodo di forte stress traumatico. Uccise la moglie malata: confermata la condanna. Una tragedia di dolore e solitudineHa ucciso la donna con cui aveva condiviso una vita intera, schiacciato dal peso della malattia e della disperazione. Tutti gli aggiornamenti su Uccise la moglie malata di Alzheimer... Temi più discussi: Uccise la moglie malata. Confermata la condanna. Ma Sacchi resta libero; Uccise la moglie malata d'Alzheimer. Confermata in appello la condanna a 10 anni; Uccise la moglie malata di Alzheimer, niente sconto di pena all'ottantenne. Condannato a 9 anni e 4 mesi; Uccise la moglie malata: confermata la condanna. Una tragedia di dolore e solitudine. Uccise la moglie malata di Alzheimer, confermata in appello condanna a 9 anni e 4 mesiNessuno sconto di pena in appello per Alessandro Sacchi, l'ottantenne che il 21 giugno 2024 uccise la moglie Serenella ... lanazione.it Uccise la moglie malata. Confermata la condanna. Ma Sacchi resta liberoNove anni e quattro mesi all’ottantenne: la tragedia in un appartamento al Giotto. La Corte di Appello ha respinto la richiesta di accesso alla giustizia riparativa. msn.com ÈTv Marche. . Uccise i genitori a Fano, Luca Ricci condannato a 30 anni di carcere e tre di libertà vigilata alla fine della pena. Stamattina la pronuncia della Corte d'Assise di Pesaro. Cadono le aggravanti di premeditazione e crudeltà, restano i futili motivi. - facebook.com facebook Uccise i genitori, condannato a 30 anni di carcere e tre di libertà vigilata. A Pesaro cadono le aggravanti di premeditazione e crudeltà, restano i futili motivi #ANSA x.com