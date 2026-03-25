La Corte d'Assise d'appello di Firenze ha confermato la condanna a dieci anni di reclusione per Alessandro Sacchi, accusato di aver ucciso la moglie affetta da Alzheimer. La sentenza si basa sulle prove presentate durante il processo e sulla valutazione delle testimonianze. La decisione è definitiva e riguarda il reato contestato nel procedimento giudiziario.

Alessandro Sacchi, oggi 81enne, sparò alla moglie al termine di un periodo di forte stress traumatico. Respinta la richiesta di accesso alla giustizia riparativa La Corte d'Assise d'appello di Firenze ha confermato la condanna complessiva a 10 anni di reclusione per Alessandro Sacchi. L'uomo, oggi 81enne, il 21 giugno 2024 uccise la moglie Serenella Mugnai, 72 anni, con un colpo di pistola alla testa mentre si trovavano nella loro casa di viale Giotto ad Arezzo. Sacchi, secondo la ricostruzione dei suoi legali, quella notte sparò perché si trovava in uno stato di stress traumatico continuato, dovuto a un senso di profonda solitudine. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Uccise la moglie malata d'Alzheimer. Confermata in appello la condanna a 10 anni

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