Sparatoria Questura | Meran verso un trasferimento nel Nordest

Si avvicina la possibilità di un trasferimento nel Nordest per Alejandro Augusto Meran, l’uomo che nel 2019 ha ucciso due agenti di polizia ed è stato successivamente assolto con la formula del vizio di mente. Meran, coinvolto in una sparatoria presso la Questura, ha visto emergere questa eventualità nel corso di un procedimento giudiziario in corso. La decisione si basa su valutazioni legate alla sua condizione psichiatrica e alle esigenze di sicurezza.

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