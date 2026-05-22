Sparatoria Questura | Meran verso un trasferimento nel Nordest
Si avvicina la possibilità di un trasferimento nel Nordest per Alejandro Augusto Meran, l’uomo che nel 2019 ha ucciso due agenti di polizia ed è stato successivamente assolto con la formula del vizio di mente. Meran, coinvolto in una sparatoria presso la Questura, ha visto emergere questa eventualità nel corso di un procedimento giudiziario in corso. La decisione si basa su valutazioni legate alla sua condizione psichiatrica e alle esigenze di sicurezza.
Si avvicina la possibilità di un trasferimento nel Nordest per Alejandro Augusto Meran, l’uomo che ha ucciso nel 2019 gli agenti Rotta e Demenego ed è stato assolto per vizio di mente. Lo riporta Il Piccolo. Meran potrebbe quindi essere trasferito in una Rems più vicina alla residenza della madre. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Sullo stesso argomento
Agricoltura nel Nordest: focus su campi e tradizioni a maggio? Domande chiave Come influenzeranno queste analisi le decisioni operative dei lavoratori nei campi? Quali dinamiche produttive caratterizzano il...
Salpa in rivolta: il rischio del trasferimento verso AlannoI lavoratori della Salpa sono scesi in piazza a Roseto degli Abruzzi per protestare contro il trasferimento di parte del ciclo produttivo presso lo...