Rogoredo altri due poliziotti colleghi di Cinturrino indagati per l' omicidio Mansouri | il punto

A Rogoredo, nel caso Mansouri, sono stati iscritti nel registro degli indagati altri due poliziotti che lavorano insieme a Cinturrino. L'inchiesta riguarda l'omicidio avvenuto nel bosco della zona e si concentra sulle loro responsabilità. Finora, nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto sulle accuse o sui loro ruoli specifici nell’indagine.

Si allarga il caso Mansouri. Per l’assistente capo Carmelo Cinturino si parla di nuove accuse, mentre entrano nella lista degli indagati dell’inchiesta di Marcello Viola e dei pm Giovanni Tarzia e Leonardo Lesti altri due colleghi del poliziotto. Oltre ai quattro agenti della squadra presente al bosco di Rogoredo quel tragico tardo pomeriggio, gli altri due poliziotti sono accusati uno di falso e l’altro di arresto illegale. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Rogoredo, altri due poliziotti colleghi di Cinturrino indagati per l'omicidio Mansouri: il punto Articoli correlati “Cinturrino premeditò l’omicidio di Mansouri”: nuove accuse al poliziotto. Indagati altri 2 colleghiNuove accuse a Carmelo Cinturrino e altri due poliziotti del commissariato di Mecenate indagati. Omicidio pusher Rogoredo, 4 poliziotti colleghi di Cinturrino trasferiti in altri commissariati con incarichi d'ufficioQuattro agenti trasferiti dopo l’arresto del poliziotto accusato dell’omicidio Mansouri: la Procura indaga su omissioni e possibili irregolarità nel... Una selezione di notizie su Rogoredo altri due poliziotti colleghi... Temi più discussi: Altri due poliziotti indagati a Milano nell'indagine su Cinturrino; Sparatoria in sinagoga a Detroit, ucciso l'aggressore: 'La sua auto carica di mortai'; La difesa di Carmelo Cinturrino: La morte di Mansouri? Una tragica fatalità. Grottesche le accuse dei pusher; Cinturrino in arresto per omicidio: spunta l'ipotesi del controllo della piazza di spaccio come possibile movente. Pusher ucciso, altri due poliziotti indagati nell’inchiesta su CinturrinoSi allarga ad altri due agenti del commissariato Mecenate l’inchiesta sulla morte di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo ... rainews.it Omicidio Rogoredo, sotto indagine altri due poliziotti del commissariato di CinturrinoLeggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Rogoredo, sotto indagine altri due poliziotti del commissariato di Cinturrino ... tg24.sky.it Milano, altri due poliziotti indagati per l’omicidio del pusher a Rogoredo: ora sono sette x.com Altrove il silenzio regna sovrano. Gaza resta lontana, Rogoredo svanisce, gli operai cadono dai ponteggi senza colonna sonora. Anche la benzina cresce con discrezione, senza droni pindarici https://www.collettiva.it/rubriche/il-sassolino/il-referendum-nel-b - facebook.com facebook