Con la fine della stagione 2025-26 alle porte, cresce l’attesa per i riconoscimenti individuali assegnati ai migliori giocatori di ogni ruolo. La Juventus si distingue tra le squadre coinvolte, con alcuni nomi che emergono come protagonisti assoluti nelle valutazioni di fine anno. Tra i commenti e le discussioni che circolano in queste ore, si parla di nuovi talenti e di chi ha dimostrato maggiore costanza nel corso della stagione. La lista degli MVP si arricchisce di nomi che stanno attirando l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi.

2026-05-22 17:20:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: ROMA – La stagione sta per volgere al termine e quindi è il momento dei riconoscimenti individuali ruolo per ruolo dell’annata 2025-26 con la Juventus protagonista. La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato gli Mvp della Serie A 20252026, che premiano il miglior under 23, portiere, difensore, centrocampista e attaccante della stagione oltre all’ allenatore e al migliore in assoluto, l’ Mvp. I vincitori sono stati individuati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Yildiz, la rivelazione a destra e Dimarco: tutti gli MVP dell’ultima Serie A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Gli MVP della Serie A 2025/26: Chivu allenatore dell’anno, Dimarco il miglior giocatore! Tutti gli altri premiatiGli MVP della Serie A 2025/26: Chivu allenatore dell’anno, Dimarco il miglior giocatore! Tutti gli altri calciatori premiati, ruolo per ruolo La Lega...

Dimarco è l'Mvp della Serie A. Lautaro miglior attaccante, premiati anche Svilar e YildizA poco più di 90 minuti dalla fine del campionato la Lega di Serie A ha ufficializzato i premi per i migliori di questa stagione.

Yildiz, la rivelazione a destra e Dimarco: tutti gli MVP dell'ultima Serie ALa Lega Calcio Serie A ha ufficializzato i riconoscimenti individuali della stagione 2025-26 con l'Inter che ne porta a casa tre ... tuttosport.com

Pagina 2 | Yildiz, le immagini virali e l’unica tentazione mercato: per la Juve non cambia nullaDa due mesi non segna e sembra in difficoltà non solo fisica ma Spalletti, dirigenza e proprietà sono compatti: avanti insieme ... tuttosport.com