Tuttosport – Yildiz la rivelazione a destra e Dimarco | tutti gli MVP dell’ultima Serie A

Da justcalcio.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la fine della stagione 2025-26 alle porte, cresce l’attesa per i riconoscimenti individuali assegnati ai migliori giocatori di ogni ruolo. La Juventus si distingue tra le squadre coinvolte, con alcuni nomi che emergono come protagonisti assoluti nelle valutazioni di fine anno. Tra i commenti e le discussioni che circolano in queste ore, si parla di nuovi talenti e di chi ha dimostrato maggiore costanza nel corso della stagione. La lista degli MVP si arricchisce di nomi che stanno attirando l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi.

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2026-05-22 17:20:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: ROMA – La stagione sta per volgere al termine e quindi è il momento dei riconoscimenti individuali ruolo per ruolo dell’annata 2025-26 con la Juventus protagonista. La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato gli Mvp della Serie A 20252026, che premiano il miglior under 23, portiere, difensore, centrocampista e attaccante della stagione oltre all’ allenatore e al migliore in assoluto, l’ Mvp. I vincitori sono stati individuati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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