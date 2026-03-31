Perché tutti parlano della citisina | funziona davvero per smettere di fumare?

Negli ultimi tempi si discute molto di un farmaco chiamato citisina, usato per aiutare le persone a smettere di fumare. Si tratta di un medicinale che agisce sui recettori nel cervello coinvolti nel desiderio di nicotina, e viene prescritto come supporto nel percorso di cessazione del fumo. In questo articolo vengono analizzati i suoi benefici, le modalità di assunzione e i possibili effetti collaterali.

Citisina: cos’è e come funziona il farmaco per smettere di fumare. Ecco un’analisi dei benefici, modalità d’uso e effetti collaterali. La citisina è un farmaco di origine vegetale sempre più utilizzato come supporto per smettere di fumare. Agisce sui recettori della nicotina nel cervello riducendo il desiderio di sigaretta e alleviando i sintomi dell’astinenza. In un contesto in cui il numero di fumatori rimane ancora significativo, anche in Italia, rappresenta una delle opzioni terapeutiche disponibili per facilitare il percorso di disassuefazione dal tabacco. Tuttavia, il suo utilizzo può essere associato anche a effetti collaterali, generalmente lievi ma possibili, che è importante conoscere e valutare con il supporto medico. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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