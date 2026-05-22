Il taglio a secco, conosciuto anche come dry cut, è una tecnica che consiste nel lavorare sui capelli asciutti invece che bagnati, come si fa di solito nei saloni di bellezza. Questa metodologia permette di vedere subito come i capelli risultano dopo il taglio e di lavorare con maggiore precisione. Sempre più persone scelgono questa soluzione, che si differenzia dal taglio tradizionale e offre risultati diversi. La tecnica sta guadagnando popolarità tra coloro che desiderano un taglio più naturale e definito.

Si chiama dry cut ed è una tecnica di taglio che prevede di lavorare sui capelli asciutti, e non bagnati come avviene normalmente nella maggior parte dei saloni. Negli ultimi anni è diventata sempre più popolare, soprattutto tra chi ha capelli ricci o mossi, ma può rivelarsi utile anche per chiome sottili o difficili da gestire. Il motivo è semplice: tagliare i capelli nel loro stato naturale permette di ottenere un risultato più preciso e personalizzato. Tagliare i capelli da bagnati o da asciutti?. A differenza del taglio tradizionale, il dry cut consente all’hair stylist di osservare subito il movimento reale della chioma, la texture, il volume e il modo in cui i capelli cadono spontaneamente quando vengono asciugati a casa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tutti i segreti del taglio capelli a secco (e perché conviene)

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