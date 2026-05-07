Il taglio bob continua a essere tra i più scelti dalle celebrities, confermando la sua popolarità tra le acconciature di stagione. Questo stile, che si distingue per la sua versatilità, ha conquistato anche chi lo indossa non solo in ambito di moda, ma anche nella vita quotidiana. Le star lo portano in diverse varianti, valorizzando i propri look e adattandolo alle tendenze del momento.

Che il taglio bob sia il taglio di capelli più amato dalle star non è una novità, né lo è la sua versatilità, quella che mai avremmo immaginato quando lo portavamo da ragazzine. Ma è successo: quell’hairlook che regala subito un’aria spensierata è sempre tra i preferiti dalle sfilate ai red carpet. Corto, medio, scalato, scopriamo come si porta nella primavera 2026. Taglio bob, l’evoluzione di un taglio di successo. All’epoca, a dire il vero, era abbastanza detestabile e sempre uguale a se stesso: pari, disciplinato sapientemente con spazzola e phon e accessoriato da una frangia anch’essa facile da odiare perché bastava che fosse un po’ più lunga per finire negli occhi a ogni movimento.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il bob spicca tra trend capelli di stagione: ecco come lo portano l famose, e tutti i suoi segreti

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