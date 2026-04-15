L'attrice ha recentemente cambiato look, abbandonando le lunghezze estreme per un taglio corto e più definito. Il nuovo stile combina un taglio di media lunghezza con un colore semplice da copiare, creando un risultato elegante e pratico. La trasformazione è stata condivisa sui social, attirando l’attenzione di chi cerca un’ispirazione per un cambio di look. Nessuna altra dettaglio sui motivi che hanno portato a questa scelta.

Hair revolution per Katie Holmes: l’attrice ha detto addio alle maxi lunghezze sfoggiate fino a pochi giorni fa per un chop cut estremamente chic. Lo ha sfoggiato per la prima volta nella sua versione più glamour sul red carpet newyorkese di Brunello: The Gracious Visionary, dove è arrivata insieme a Joshua Jackson e ha fatto fare un tuffo nel passato ai fan di Dawsons’ Creek. Il chop cut di Katie Holmes. Oggi che Pacey e Joey sono cresciuti dettano le regole dello stile, lei soprattutto, che ha fatto parlare subito con il suo nuovo hair look. Si tratta di un bob che sfiora le clavicole in modo estremamente dinamico, e che punta su micro scalature che ne amplificano il movimento senza però sacrificare troppo le lunghezze.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tutti i segreti del nuovo hair look dell'attrice, una combo taglio-colore facile da replicare

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