Il settore del turismo si prepara a una ripresa nel 2026, secondo le stime del ministero delle attività culturali e del turismo. Nonostante le difficoltà legate alla crisi internazionale e al rincaro dei carburanti, le previsioni indicano un aumento del 2% negli arrivi di turisti nel prossimo anno. Questa previsione arriva in un momento di incertezza economica, ma riflette comunque una prospettiva di crescita per il comparto dei viaggi nel breve termine.

Nonostante la crisi internazionale e il caro carburanti le stime del MiTur per il settore viaggi sul 2026 sono positive: «Gli arrivi sono previsti in crescita del 2% e la spesa turistica del 4%» ha detto il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi presentando “Viaggio organizzato. Vacanza assicurata”, la campagna di comunicazione istituzionale a favore del turismo organizzato, dei tour operator e delle agenzie di viaggio, con Marco Liorni. Il ministro ha detto di confidare che i dati possano essere anche migliori delle attese «ma non grazie a me o al ministero del Turismo. Grazie all’Italia che per i turisti è il Paese più bello del mondo» ha osservato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Turismo, previsioni positive del ministero: +2% per gli arrivi nel 2026

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