Turismo l’Italia si conferma seconda in Europa Ma calano gli arrivi italiani
L’Italia si conferma come la seconda destinazione turistica in Europa nel 2024, mantenendo la posizione conquistata l’anno precedente, superando la Francia. Tuttavia, si registra un calo negli arrivi italiani. I dati mostrano che, nonostante la posizione stabile, le presenze sono diminuite rispetto agli anni precedenti. Le statistiche ufficiali evidenziano questa tendenza senza ulteriori analisi o interpretazioni.
L’ Italia consolida la sua seconda posizione in Europa nella classifica turistica delle presenze: nel 2024 aveva superato la Francia e lo scorso anno è riuscita a tenere la posizione. In testa, al momento irraggiungibile, resta la Spagna. Un risultato, come certificano i dati Istat ed Eurostat, garantito da una crescita delle presenze totali superiore a quella della media Ue (+2,3% contro +2,2%). Medaglia di bronzo italiana anche per numero di presenze straniere (17,6% del totale Ue). E ancora: la crescita delle presenze straniere in Italia è maggiore della media Ue (+4,3% contro +3,4%). Ma non ci sono solo segni positivi sulle statistiche del turismo italiano del 2025: se le presenze sono in crescita sul 2024 (+2,3%), gli arrivi calano (-0,9%). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
