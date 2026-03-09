L’Italia si conferma come la seconda destinazione turistica in Europa nel 2024, mantenendo la posizione conquistata l’anno precedente, superando la Francia. Tuttavia, si registra un calo negli arrivi italiani. I dati mostrano che, nonostante la posizione stabile, le presenze sono diminuite rispetto agli anni precedenti. Le statistiche ufficiali evidenziano questa tendenza senza ulteriori analisi o interpretazioni.

L’ Italia consolida la sua seconda posizione in Europa nella classifica turistica delle presenze: nel 2024 aveva superato la Francia e lo scorso anno è riuscita a tenere la posizione. In testa, al momento irraggiungibile, resta la Spagna. Un risultato, come certificano i dati Istat ed Eurostat, garantito da una crescita delle presenze totali superiore a quella della media Ue (+2,3% contro +2,2%). Medaglia di bronzo italiana anche per numero di presenze straniere (17,6% del totale Ue). E ancora: la crescita delle presenze straniere in Italia è maggiore della media Ue (+4,3% contro +3,4%). Ma non ci sono solo segni positivi sulle statistiche del turismo italiano del 2025: se le presenze sono in crescita sul 2024 (+2,3%), gli arrivi calano (-0,9%). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Turismo, l’Italia si conferma seconda in Europa. Ma calano gli arrivi italiani

