Turismo balzo dell’8,01% per gli arrivi Il mare trascina

A Ferrara, il settore turistico registra un incremento dell’8,01% negli arrivi, raggiungendo i 672.915 visitatori. Le presenze totali sono cresciute di 1,55%, toccando i 2,93 milioni. Il mare continua a essere il principale richiamo per i turisti che scelgono questa destinazione. I dati sono stati comunicati dalle autorità locali.

Ancora il segno più a Ferrara, con 672.915 turisti (+8,01% arrivi) e 2,93 milioni di presenze (1,55%). La crescita del turismo nella nostra provincia emerge dai dati Istat. Segno più condiviso a livello regionale. Il turismo in Emilia-Romagna continua a crescere e nel 2025 supera una nuova soglia. Oltre 44,1 milioni di presenze (44.170.468) e più di 13,2 milioni di arrivi (13.231.732), con un aumento rispettivamente del +3,9% e del +7,8% rispetto al 2024. A trainare la crescita è il turismo internazionale: gli arrivi dall’estero raggiungono 4,17 milioni (+10%) e le presenze 14,1 milioni (+7,9%). Nel complesso i turisti italiani sono oltre 9 milioni, per un totale di 30 milioni presenze, in aumento rispettivamente del +6,75% e del +2,13% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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