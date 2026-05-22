Turismo ferroviario Fondazione Fs e Ffs Historic rilanciano i treni storici

Una nuova collaborazione tra due organizzazioni si propone di recuperare e valorizzare il patrimonio ferroviario storico, con l’obiettivo di rilanciare il turismo su rotaia tra Italia e Svizzera. La partnership coinvolge la Fondazione FS e Ffs Historic, che si impegnano a promuovere i treni storici e le rotte ferroviarie di interesse storico e culturale. L’iniziativa mira a rafforzare i collegamenti tra i due paesi attraverso il patrimonio ferroviario, attirando appassionati e visitatori.

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Una collaborazione per recuperare e valorizzare il patrimonio ferroviario storico e rilanciare il turismo su rotaia tra Italia e Svizzera. È questo l’obiettivo della dichiarazione di intenti firmata da Luigi Cantamessa, direttore generale di Fondazione Fs Italiane, e da Mario Werren, consigliere delegato di Ffs Historic, la fondazione delle Ferrovie Federali Svizzere. L’accordo è stato sottoscritto nella sede di Ffs Historic a Erstfeld, storico deposito della linea del San Gottardo oggi trasformato in museo delle locomotive. Le due fondazioni, accomunate dall’impegno per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario... 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IL TRENO STORICO DEL RICORDO di FONDAZIONE FS ARRIVA a BOLOGNA CENTRALE… Sullo stesso argomento Basilicata: i cammini storici rilanciano l’economia dei borghiA Capaccio-Paestum, l’offerta turistica della Basilicata si apre al mercato del turismo lento attraverso la partecipazione dell’Agenzia di Promozione... Caro carburante, FS Logistix-Anita: nuovo collegamento ferroviario merci Bologna-MarcianiseAl via il nuovo collegamento ferroviario merci speciale “Rail4Truck” tra Bologna e Marcianise, promosso in collaborazione tra FS Logistix e ANITA,... Fondazione FS: firmata dichiarazione di intenti con Fondazione FFS Historic(FERPRESS) – Roma, 22 MAG – Il Direttore Generale della Fondazione FS, Luigi Cantamessa, e il Consigliere delegato di FFS Historic, la Fondazione delle Ferrovie Federali Svizzere, Mario Werren, hanno ... ferpress.it Treno della Sila ancora fermo, Ferrovie in Calabria rilancia: Serve una collaborazione con Fondazione FSL’associazione chiede una svolta per la ferrovia turistica silana: bene i 4 milioni per San Giovanni in Fiore, ma non si può continuare nell’incertezza ... ecodellojonio.it