Caro carburante FS Logistix-Anita | nuovo collegamento ferroviario merci Bologna-Marcianise

È stato avviato un nuovo collegamento ferroviario merci tra Bologna e Marcianise, denominato “Rail4Truck”, promosso da FS Logistix e ANITA. Il servizio si propone di offrire una soluzione alternativa per il trasporto di merci, in risposta all’aumento dei costi del carburante. La linea collega i due punti principali, consentendo la movimentazione di merci tramite ferrovia. La sua implementazione mira a migliorare le opzioni di consegna nel settore logistico.

Al via il nuovo collegamento ferroviario merci speciale “Rail4Truck” tra Bologna e Marcianise, promosso in collaborazione tra FS Logistix e ANITA, con l’obiettivo di offrire al mercato una soluzione concreta ed efficace all’attuale fase di forte aumento dei costi del carburante. Per rispondere a questa esigenza, FS Logistix ha organizzato un nuovo treno diretto, operato dalla sua società Mercitalia Intermodal, tra Bologna Interporto e Maddaloni Marcianise, con possibilità di estensione fino a Catania Bicocca con una sola prenotazione, semplificando così l’accesso a una soluzione intermodale integrata ed efficiente lungo l’asse Nord-Sud del Paese.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Caro carburante, FS Logistix-Anita: nuovo collegamento ferroviario merci Bologna-Marcianise Notizie correlate Leggi anche: FS Logistix – Nurminen Logistics: nuovo collegamento di 2500 chilometri tra Italia e Svezia Leggi anche: Caro carburante, la Regione studia soluzioni per il trasporto merci nello Stretto Una raccolta di contenuti Caro carburante, Fs Logistix-Anita: nuovo collegamento ferroviario merci Bologna-Marcianise(Teleborsa) - Al via il nuovo collegamento ferroviario merci speciale Rail4Truck tra Bologna e Marcianise, promosso in collaborazione tra FS Logistix e ANITA, con l'obiettivo di offrire al mercato u ... finanza.repubblica.it Caro carburante, nasce Rail4Truck: il nuovo collegamento Bologna-MarcianiseAl via il nuovo collegamento merci tra Bologna e Marcianise che prevede quattro viaggi complessivi a settimana. trasportale.it